Автовладельцы подали в суд на Hyundai и Kia из-за расхода масла

В окружной суд в Калифорнии (США) подан коллективный иск от автовладельцев, столкнувшихся с повышенным расходом моторного масла у автомобилей Hyundai и Kia, сообщает Carcomplaints.com.

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Претензии касаются автомобилей Hyundai и Kia, оснащенных двигателями Nu, Gamma, Theta, Lambda и Kappa. В связи с повышенным расходом масла истцы требуют проведения отзывной кампании более 20 моделей Hyundai и Kia, выпущенных в промежутке с 2009 по 2022 год. Среди них, в частности, Hyundai Sonata и Santa Fe, Palisade, Veloster, Kia Sportage, K5, Stinger и Soul.