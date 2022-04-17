Ferrari вывела гоночный 296 GT3 на тесты

В 2023 году на смену «самым успешным гоночным машинам» в истории итальянской марки — 488 GT3 и 488 GT3 Evo — придёт новая модель. Ferrari 296 GT3, которую ранее представили в виде компьютерных дизайн-скетчей, обрела реальные формы — на заводской трассе «Фьорано» прошли первые ездовые испытания новинки. Автомобиль в течение двух дней тестировали опытные гонщики GT итальянцы Алессандро Пьер Гуиди и Андреа Бертолини. По словам пилотов, новинка продемонстрировала скорость и надёжность, которая важна в многочасовых марафонских заездах.

Гоночная берлинетта 296 GT3 традиционно для подготовленных к профессиональным гонкам машин получит новый аэродинамический обвес с массивным антикрылом и шестицилиндровый бензиновый турбированный двигатель, но без гибридной надстройки.

Дорожный Ferrari 296 GTB оснащается битурбомотором V6 3.0, дополненным электродвигателем MGU-K суммарной отдачей 830 лошадиных сил и 740 ньютон-метров крутящего момента.

Мощность агрегата Ferrari 296 GT3 не раскрывается, но он будет мощнее, чем у предшественника Ferrari 488 GT3 Evo, у которого наддувный V8 3.9 развивал более 550 сил. Первые испытания прошли под непосредственным руководством главного исполнительного директора Ferrari Бенедетто Винья, который контролировал работу специалистов Competizioni GT.