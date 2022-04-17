Ferrari вывела гоночный 296 GT3 на тесты

В 2023 году на смену «самым успешным гоночным машинам» в истории итальянской марки — 488 GT3 и 488 GT3 Evo — придёт новая модель. Ferrari 296 GT3, которую ранее представили в виде компьютерных дизайн-скетчей, обрела реальные формы — на заводской трассе «Фьорано» прошли первые ездовые испытания новинки. Автомобиль в течение двух дней тестировали опытные гонщики GT итальянцы Алессандро Пьер Гуиди и Андреа Бертолини. По словам пилотов, новинка продемонстрировала скорость и надёжность, которая важна в многочасовых марафонских заездах.
Гоночная берлинетта 296 GT3 традиционно для подготовленных к профессиональным гонкам машин получит новый аэродинамический обвес с массивным антикрылом и шестицилиндровый бензиновый турбированный двигатель, но без гибридной надстройки.
Дорожный Ferrari 296 GTB оснащается битурбомотором V6 3.0, дополненным электродвигателем MGU-K суммарной отдачей 830 лошадиных сил и 740 ньютон-метров крутящего момента.
Мощность агрегата Ferrari 296 GT3 не раскрывается, но он будет мощнее, чем у предшественника Ferrari 488 GT3 Evo, у которого наддувный V8 3.9 развивал более 550 сил. Первые испытания прошли под непосредственным руководством главного исполнительного директора Ferrari Бенедетто Винья, который контролировал работу специалистов Competizioni GT.
На трёхкилометровой трассе «Фьорано» на протяжении двух дней инженеры проверяли надёжность нового гоночного купе и работали над его настройками. Длинные серии кругов чередовались с короткими, а механики отрабатывали пит-стопы с новым 296 GT3. Дата официальной премьеры гоночного купе не названа, но случится это до конца 2022 года.