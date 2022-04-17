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3 часа назад

Глава Dacia-Lada рассказал об особенностях нового Duster

Motor.ru

Глава подразделения Dacia-Lada Дени Ле Вот рассказал об особенностях нового «Дастера». В обстоятельном интервью Automotive News Europe топ-менеджер пообещал, что «третий» Duster окажется «настоящим внедорожником», сохранит полноприводную версию, но прибавит в комфорте, управляемости и функциональности. Кроме того, Duster «совершит большой скачок вперед» в дизайне. Основой кроссовера послужит модульная архитектура CMF-B.

Глава Dacia-Lada рассказал об особенностях нового Duster
Фото: Motor.ruMotor.ru

Руководитель Dacia-Lada отдельно остановился на различиях нового Duster и перспективного кроссовера Bigster. Топ-менеджер отметил, что Bigster окажется более «трассовым» автомобилем для семьи, а Duster сохранит качества утилитарного внедорожника.

Automotive News Europe подчёркивает, что беседа с Дени Ле Вотом состоялась до того, как Renault Group приостановила деятельность в России.

Поскольку к середине десятилетия у Dacia появится два кроссовера, габариты Duster после смены поколений не изменятся — длина от бампера до бампера составит не более 4,35 метра. Однако под сопоставимыми размерами будет скрываться другая платформа (CMF-B), что позволит улучшить управляемость и ездовой комфорт. Ранее стало известно, что для нового Duster запланированы шесть модификаций для разных рынков.

Руководитель подразделения бюджетных марок Renault Group считает, что изменение экономической и политической ситуации сыграет на руку Dacia. «Чем больше инфляция, тем больше людей приходят к нам от других брендов и других сегментов», — заметил Дени Ле Вот. Топ-менеджер считает, что в Европе автомобили не перестанут дорожать, ведь грядёт ужесточение экологических стандартов и стандартов безопасности.

Первоначальный план Renault подразумевал, что Dacia Duster и Lada Niva третьего поколения будут базироваться на одной и той же платформе, а в обеих машинах будут применяться схожие инженерные решения. После известных событий перспективы автомобилей Lada на французской архитектуре CMF-B туманны, хотя на заводе продолжают работу над новинками.

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