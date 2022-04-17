Минивэн Geely перейдет на турбомотор от Coolray

Единственный минивэн Geely — компактный Jiaji — обновится и перейдет на турбомотор от Binyue (продается в России под именем Coolray). Информация об однообъёмнике и его фотографии появились в открытой базе Минпромторга Китая. После второго рестайлинга Geely Jiaji отличится «икс-фейсом», получит новые фонари со светодиодной полосой во всю ширину кузова, а в салоне изменится центральный тоннель, передняя панель и медиасистема.

После второго обновления Geely Jiaji получит более сдержанную внешность, спереди появится X-образная радиаторная решётка, а сзади иной бампер, крышка багажника и оптика. С новым обвесом длина увеличится на 12 сантиметров (до 4826 миллиметров), хотя колёсная база и ширина неизменны.

Ключевой технический апгрейд — отказ от «турбочетвёрки» 1.8 в пользу нового двигателя BHE15-EFZ объёмом 1,5 литра. Этот агрегат знаком китайцам по обновлённому Binyue/Coolray. Утверждается, что 1,5-литровый мотор экономичнее, а по отдаче практически не уступает предшественнику (мощность — 181 лошадиная сила против 184). Информации о коробке передач пока нет, но альтернатива переднему приводу вряд ли появится.

Благодаря китайским фотошпионам известно, что Geely Jiaji обновится и в салоне. Центральный тоннель будет полностью новым, видоизменён джойстик трансмиссии и расположение зоны для беспроводной зарядки гаджетов. Переднюю панель тоже поменяют, а диагональ широкоформатного тачскрина мультимедиасистемы может незначительно увеличиться.

В Поднебесной Geely Jiaji стоит от 119 800 юаней (эквивалент 19 тысяч долларов), и едва ли после рестайлинга новинка сильно подорожает. Пока Geely не экспортирует минивэны, но постепенно китайский холдинг намерен расширять линейку своих моделей в странах СНГ.