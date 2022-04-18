Премиум-бренд Honda уйдет с крупнейшего автомобильного рынка

Премиум-бренд японской фирмы Honda — Acura — уйдет с крупнейшего автомобильного рынка. Пресс-служба компании сообщила, что в 2023 году продажи в Поднебесной будут свёрнуты, а работники совместного предприятия GAC-Acura перейдут в штат материнского СП GAC-Honda. Китайские журналисты полагают, что причина ухода Acura — низкие продажи по сравнению с немецкими конкурентами. Со следующего года Acura будет продаваться только в Северной Америке.

Фото: © Acura © Acura

В разные годы китайская гамма Acura состояла из кроссоверов CDX и RDX, седанов TLX и суперкаров NSX. Компактный кроссовер Acura CDX разработали специально для местного рынка на базе Honda HR-V, а седан TLX выпускали в особой длиннобазной версии. В 2021 году в Поднебесной реализовали около шести тысяч автомобилей Acura — спрос оказался более чем в сто раз меньше, чем на Audi, BMW или Mercedes-Benz.

После ухода из Китая компания Acura сосредоточится на ключевом североамериканском рынке, а Honda сконцентрируется на создании линейки электромобилей. C обслуживанием уже имеющихся автомобилей Acura у китайцев сложностей не возникнет: сервисные и гарантийные обязательства в полном объёме исполнит Honda.