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21 минуту назад

Acura покидает Китай на фоне мизерных продаж

Motor.ru

Премиум-бренд японской фирмы HondaAcura — уйдет с крупнейшего автомобильного рынка. Пресс-служба компании сообщила, что в 2023 году продажи в Поднебесной будут свёрнуты, а работники совместного предприятия GAC-Acura перейдут в штат материнского СП GAC-Honda. Китайские журналисты полагают, что причина ухода Acura — низкие продажи по сравнению с немецкими конкурентами. Со следующего года Acura будет продаваться только в Северной Америке.

Премиум-бренд Honda уйдет с крупнейшего автомобильного рынка
Фото: © Acura© Acura

В разные годы китайская гамма Acura состояла из кроссоверов CDX и RDX, седанов TLX и суперкаров NSX. Компактный кроссовер Acura CDX разработали специально для местного рынка на базе Honda HR-V, а седан TLX выпускали в особой длиннобазной версии. В 2021 году в Поднебесной реализовали около шести тысяч автомобилей Acura — спрос оказался более чем в сто раз меньше, чем на Audi, BMW или Mercedes-Benz.

После ухода из Китая компания Acura сосредоточится на ключевом североамериканском рынке, а Honda сконцентрируется на создании линейки электромобилей. C обслуживанием уже имеющихся автомобилей Acura у китайцев сложностей не возникнет: сервисные и гарантийные обязательства в полном объёме исполнит Honda.

В 2014-2016 годах автомобили Acura официально продавались в России, но приход японской марки в нашу страну совпал с ослаблением рубля, и спрос оказался ниже ожидаемого. А теперь из России уходит и материнская фирма Honda — последнюю партию кроссоверов CR-V уже завезли.

Автоновости,Honda HR-V,BMW,Honda,Audi,Mercedes-Benz,
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