Volkswagen вновь поднял цены. Touareg — дороже 8 млн рублей

Набор из кулича, пасхальных яиц, свечей и творожной пасхи обойдётся примерно в 1 тысячу рублей. Цена осталась на уровне прошлого года, говорится в исследовании, проведённом сервисом доставки еды «СберМаркет». «Стоимость готово кулича составляет в среднем 320 рублей, десятка яиц — 90 рублей, набора для их окрашивания — 82 рубля, а четырёх свечей — 139 рублей. Те, кто собирается готовить творожную пасху, потратят на это в среднем 350 рублей. Таким образом, пасхальный стол обойдётся россиянам в 981 рубль, говорится в сообщении компании.