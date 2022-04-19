Volkswagen вновь поднял цены. Touareg — дороже 8 млн рублей

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1 час назад

Стали известны траты россиян на пасхальный стол в этом году

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Набор из кулича, пасхальных яиц, свечей и творожной пасхи обойдётся примерно в 1 тысячу рублей. Цена осталась на уровне прошлого года, говорится в исследовании, проведённом сервисом доставки еды «СберМаркет». «Стоимость готово кулича составляет в среднем 320 рублей, десятка яиц — 90 рублей, набора для их окрашивания — 82 рубля, а четырёх свечей — 139 рублей. Те, кто собирается готовить творожную пасху, потратят на это в среднем 350 рублей. Таким образом, пасхальный стол обойдётся россиянам в 981 рубль, говорится в сообщении компании.

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Фото: Motor.ruMotor.ru
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