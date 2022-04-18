Volkswagen вновь поднял цены. Touareg — дороже 8 млн рублей

Компания Volkswagen продолжает корректировать ценники на российском рынке. Как заметили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов, в апреле прибавка к цене у автомобилей немецкого бренда составила от 235 000 до 1 165 000 рублей. То есть стоимость в зависимости от модели взлетела разом на 12-18 процентов. Это далеко не первое подобное подорожание Volkswagen в нынешнем году: в марте цены выросли еще на 313 000-1 792 000 рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Наименее заметную прибавку получил некогда бюджетный седан Polo. Его рекомендованная розничная стоимость стартует с 1 620 900 рублей и превышает два миллиона рублей в «топе». Это на 235 000 рублей больше прежней цены. На втором месте по величине изменений — кроссовер Taos, за который просят 2 828 900-3 501 900 рублей (+416 000 рублей).

На 510 000 рублей выросла стоимость Tiguan, который теперь оценивается в 3 375 900-4 745 900 рублей. Golf подорожал на 607 000 рублей до 4 291 000-4 896 000 рублей, вседорожный Passat Alltrack — на 723 000 рублей до 5 548 000-5 548 000 рублей, а большой кроссовер Teramont — на 843 000 рублей до 6 146 500-6 856 500 рублей.

Наконец, максимальной прибавкой отметился Volkswagen Touareg, цена которого подскочила на 1 165 000 рублей до 8 669 500-9 573 600 рублей.