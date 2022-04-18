Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
2 часа назад

Volkswagen вновь поднял цены. Touareg — дороже 8 млн рублей

Motor.ruиещё 5

Компания Volkswagen продолжает корректировать ценники на российском рынке. Как заметили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов, в апреле прибавка к цене у автомобилей немецкого бренда составила от 235 000 до 1 165 000 рублей. То есть стоимость в зависимости от модели взлетела разом на 12-18 процентов. Это далеко не первое подобное подорожание Volkswagen в нынешнем году: в марте цены выросли еще на 313 000-1 792 000 рублей.

Volkswagen вновь поднял цены. Touareg — дороже 8 млн рублей
Фото: Motor.ruMotor.ru

Наименее заметную прибавку получил некогда бюджетный седан Polo. Его рекомендованная розничная стоимость стартует с 1 620 900 рублей и превышает два миллиона рублей в «топе». Это на 235 000 рублей больше прежней цены. На втором месте по величине изменений — кроссовер Taos, за который просят 2 828 900-3 501 900 рублей (+416 000 рублей).

На 510 000 рублей выросла стоимость Tiguan, который теперь оценивается в 3 375 900-4 745 900 рублей. Golf подорожал на 607 000 рублей до 4 291 000-4 896 000 рублей, вседорожный Passat Alltrack — на 723 000 рублей до 5 548 000-5 548 000 рублей, а большой кроссовер Teramont — на 843 000 рублей до 6 146 500-6 856 500 рублей.

Десятки рабочих оказались взаперти на заводе Volkswagen в Шанхае

Наконец, максимальной прибавкой отметился Volkswagen Touareg, цена которого подскочила на 1 165 000 рублей до 8 669 500-9 573 600 рублей.

Российские заводы Volkswagen простаивают с начала марта. Ранее сообщалось, что они могут возобновить работу летом — в июне или июле, когда будут налажены обходные пути поставок. Сейчас их не пропускает Польша, а трансфер через территорию Украины невозможен. Как бы то ни было, на конвейер встанут не все модели, отметили инсайдеры.

Не только Rapid и Polo: бюджетные модели группы Volkswagen не для нас

Автоновости,Volkswagen Touareg,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители