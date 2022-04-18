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33 минуты назад

Nissan полностью остановил производство автомобилей в Китае

Motor.ruиещё 1

Китайское издание Yicai Global сообщило о приостановке нескольких автозаводов совместного предприятия компании Nissan и местной фирмы Dongfeng. Производитель законсервировал конвейеры из-за вспышки коронавируса в Шанхае, которая спровоцировала перебои с поставками комплектующих. В Ниссане рассчитывают возобновить сборку автомобилей уже на этой неделе, однако запуск производственных мощностей будет зависеть от эпидемиологических ограничений в регионе.

Nissan остановил производство автомобилей в Китае
Фото: Motor.ruMotor.ru

В настоящий момент Шанхай практически полностью изолирован из-за вспышки коронавируса. В связи с ограничениями в регионе нарушились логистические цепочки, сбой в которых повлиял на доставку комплектующих и производственный график автозаводов. При этом в городе находятся около 80 производителей микроэлектронных компонентов.

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Nissan приостановил часть конвейеров еще на прошлой неделе. Руководство совместного предприятие рассчитывает возобновить сборку автомобилей в ближайшее время. Однако для этого потребуется снять часть ограничений в Шанхае.

Некоторые эксперты и вовсе прогнозируют полную остановку китайской автомобильной промышленности. Глава компании Xiaopeng Хэ Сяопэна заявил, что сбой в логистики может привести к заморозке производства уже в мае нынешнего года. Однако представители Китайской ассоциации автомобильной промышленности назвали его беспокойство преждевременным.

В середине апреля из-за новой волны коронавируса на автозаводе Volkswagen в Шанхае десятки местных рабочих оказались изолированы на предприятии. Специально для них руководство компании разработало программу мероприятий.

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