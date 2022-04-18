Suzuki обновила бюджетный компактвэн Ertiga

Индийская Maruti Suzuki выводит на местный рынок обновленную версию недорогого компактвэна Ertiga: модель сменила поколение в 2018 году, а теперь пришло время для планового рестайлинга. Изменениями в дизайне дело не ограничилось: с обновлением Ertiga обзавелась модернизированным «атмосферником» объемом 1,5 литра и новой коробкой передач — четырехдиапазонный автомат уступил место шестидиапазонному, причем такому автомобилю положены подрулевые лепестки.

Фото: © Maruti Suzuki © Maruti Suzuki

Почти 4,4-метровый компактвэн Ertiga, рассчитанный на семь человек, производится на совместном предприятии Maruti Suzuki и представлен на рынках Индии, Индонезии, стран Африки и Юго-Восточной Азии. Модель позиционируется как бюджетная — по данным Autocar India, начальная стоимость обновленной Ertiga составляет 835 тысячи рупий (около 900 тысяч рублей по нынешнему курсу).

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В ходе планового рестайлинга Ertiga обзавелась новой радиаторной решеткой и колесными дисками другого дизайна, при этом автомобиль по-прежнему оснащается задними барабанными тормозам и даже в топовой комплектации имеет всего четыре подушки безопасности. Зато появилась более продвинутая мультимедийная система с экраном большего размера (семь дюймов против прежних 6,8) и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Но главное изменение произошло под капотом. 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель доработали: теперь он имеет по две форсунки распределенного впрыска на цилиндр, степень сжатия увеличили, а также появилась система старт-стоп. Отдача агрегата составляет 103 лошадиные силы, а сам он стал более экономичным. В простых версия пару двигателю составляет пятиступенчатая «механика», а в более продвинутых — шестидиапазонный автомат с имитацией переключения передач подрулевыми лепестками.