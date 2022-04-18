GM придумал учебный автомобиль без инструктора

General Motors запатентовал в США систему автономного вождения, которая предназначена для обучения новых водителей без инструктора. Беспилотник способен оценивать навыки учащегося и инструктировать его в режиме реального времени о правильном использованием руля и педалей. В процессе обучения «виртуальный инструктор» будет постепенно давать ученику свободу действий и предоставлять доступ к самостоятельному управлению автомобилем.

Фото: © GM © GM

Из документа, опубликованного в базе Бюро по патентам и товарным знакам США, следует, что такой подход к обучению новых водителей будет существенно дешевле, так как не нужно будет нанимать профессиональных инструкторов. Оценивать успехи учеников предполагается по показаниям датчиков, так что оценки будут точными и непредвзятыми.

Однако то, что GM запатентовал новую систему обучения, еще не значит, что она будет внедрена в обозримом будущем или будет использоваться вообще. Так или иначе, автопроизводитель подчеркивает, что это уникальное использование технологии автономного вождения, направленное на обучения водителей, а не для их замены.