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49 минут назад

GM придумал учебный автомобиль, на котором можно ездить без инструктора

Motor.ru

General Motors запатентовал в США систему автономного вождения, которая предназначена для обучения новых водителей без инструктора. Беспилотник способен оценивать навыки учащегося и инструктировать его в режиме реального времени о правильном использованием руля и педалей. В процессе обучения «виртуальный инструктор» будет постепенно давать ученику свободу действий и предоставлять доступ к самостоятельному управлению автомобилем.

GM придумал учебный автомобиль без инструктора
Фото: © GM© GM

Из документа, опубликованного в базе Бюро по патентам и товарным знакам США, следует, что такой подход к обучению новых водителей будет существенно дешевле, так как не нужно будет нанимать профессиональных инструкторов. Оценивать успехи учеников предполагается по показаниям датчиков, так что оценки будут точными и непредвзятыми.

Однако то, что GM запатентовал новую систему обучения, еще не значит, что она будет внедрена в обозримом будущем или будет использоваться вообще. Так или иначе, автопроизводитель подчеркивает, что это уникальное использование технологии автономного вождения, направленное на обучения водителей, а не для их замены.

Что же касается России, то в середине марта Министерство просвещения опубликовало приказ «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». Согласно документу, автошколы будут обязаны увеличить количество часов обучения кандидатов в водители в городских условиях и на автомагистралях. Кроме того, в теоретической части появится курс «Электронные системы помощи водителю».

Автоновости,Минпросвещения России,General Motors,
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