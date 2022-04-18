Появится ли он в России новый Renault Duster

Глава Dacia-Lada Дени Ле Вот рассказал о том, каким будет Duster нового поколения, выход которого, по предварительной информации, запланирован на 2024 год.

Фото: Renault Renault

Уже известно, что Dacia Duster переедет на платформу CMF-B, которая обещает увеличение комфорта, больше электронных ассистентов и сохранение брутального характера модели. Длина кроссовера останется практически такой же, как и у нынешней генерации, - 4.3 метра.

Ранее "РГ" рассказывала, что новый "Дастер" - чисто румынский проект, мозгом которого является Renault Technologie Roumanie (RTR), его компетенции усилены командами специалистов из других стран, в которых продаётся и выпускается Duster. Инженеры из России, надо полагать, в проекте также участвовали. Их опыт мог быть в дальнейшем использован при постройке новой Lada Niva, которая, напомним, также проектируется на платформе CMF-B.

Появляются слухи об электрификации Dacia Duster. Если она и будет проведена, то силовая установка будет очень простой, чтобы не уничтожать главное преимущество моделей бренда: предложение привлекательных с разных точек зрения автомобилей по демократичной цене. Но Дени Ле Вот рассказывал, как без электрических надстроек Dacia делает автомобили экономичнее.

Будущее у нового Dacia Duster, несомненно, есть, но есть ли перспективы у модели в России, - вопрос: производственная деятельность Renault приостановлена, французы ищут покупателя на свою долю в АвтоВАЗе, но при этом работа над новыми Logan и Sandero для нашего рынка на паузу не поставлена.