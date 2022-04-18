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1 час назад

Geely Atlas пережил обновление в Китае: фотографии и подробности

Motor.ru

Весной этого года китайские СМИ сообщили, что Geely Atlas (он же Boyue на внутреннем рынке КНР) готовится к смене поколения в Китае — новинке прочили платформу CMA от Tugella и гибридную установку как у Monjaro. Теперь же выяснилось, что китайская компания готовила лишь обновление модели: судя по фотографиям, речь идет об изменениях в дизайне экстерьера и интерьера, а также новых вариантах отделки салона. Линейка двигателей пока официально не рассекречена, однако с большой долей вероятности можно предположить, что она останется прежней.

Geely Atlas пережил обновление
Фото: © Geely© Geely

Нынешний Boyue/Atlas продается уже почти семь лет. За это время кроссовер пережил два рестайлинга и одну глубокую модернизацию, результатом которой стал Atlas Pro (в России эта модель позиционируется как новое поколение Атласа).

Обновленный Atlas/Boyue полностью рассекретят до конца апреля, а пока китайская марка поделилась несколькими фотографиями модели. Кроссовер получил новую радиаторную решетку в стиле Monjaro (эта модель появится в России в 2022 году), бамперы иного дизайна с Т-образными воздухозаборниками, модернизированную светодиодную оптику и 19-дюймовые диски.

Geely

Судя по снимку салона, в топовой комплектации новинку предложат с 10,25-дюйвомым экраном мультимедийной системы и новыми креслами, а кнопки управления климатом теперь объединены в отдельный блок и расположены под центральным экраном.

Скорее всего, модель будет продаваться в Китае с прежним мотором объемом 1,8 литра в двух вариантах форсировки — на 163 и 184 лошадиные силы. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и семискоростной «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.

В России на сегодняшний день продается Atlas Pro, который вышел на наш рынок осенью 2021 года, и Atlas уходящего поколения (дилеры распродают остатки этой модели). Atlas Pro предлагается с двумя силовыми установками на выбор, в том числе с «мягким» гибридом, с передним либо полным приводом.

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