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2 часа назад

В Японии из-за антироссийских санкций подешевели автомобили с пробегом

Газета.Ru

Цена подержанных автомобилей на рынке Японии начала снижаться, сообщает Motor.ru со ссылкой на газету Yomiuri.

В Японии из-за антироссийских санкций подешевели авто с пробегом
Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»Илья Наймушин/РИА «Новости»

Отмечается, что это объясняется резким сокращением продаж в России — крупнейшем экспортном направлении. Из-за введенных санкций против России, экспорт в РФ снизился, как и показатели продаж подержанных японских машин. За падением спроса последовали и цены.

Аукционная компания USS сообщила, что средняя цена машины в Японии достигла в феврале 1,06 млн иен или 690 тыс. руб. по нынешнему курсу. Затем она начала снижаться, и концу марта оказалась на уровне 911 тыс. иен (593 тыс. руб.).

До этого в Японии автомобили с пробегом росли в цене на протяжении двух лет.

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