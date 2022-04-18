В Японии из-за антироссийских санкций подешевели авто с пробегом

Цена подержанных автомобилей на рынке Японии начала снижаться, сообщает Motor.ru со ссылкой на газету Yomiuri.

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости» Илья Наймушин/РИА «Новости»

Отмечается, что это объясняется резким сокращением продаж в России — крупнейшем экспортном направлении. Из-за введенных санкций против России, экспорт в РФ снизился, как и показатели продаж подержанных японских машин. За падением спроса последовали и цены.

Аукционная компания USS сообщила, что средняя цена машины в Японии достигла в феврале 1,06 млн иен или 690 тыс. руб. по нынешнему курсу. Затем она начала снижаться, и концу марта оказалась на уровне 911 тыс. иен (593 тыс. руб.).