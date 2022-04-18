Toyota отправит в простой девять заводов

Toyota Motor опубликовала скорректированный план работы заводов в Японии на май. Из документа следует, что в следующем месяце девять заводов компании из 14 будут простаивать, в результате чего автопроизводитель недовыпустит около 100 тысяч машин. Простои будут введены в разные дни на 10 конвейерах и затронут модели Corolla и RAV4, Lexus LS, IS, RC, NX и UX, а также хэтчбек CT. Причем последний и вовсе снимут с производства осенью этого года.

Фото: © Toyota © Toyota

В мае будут простаивать 10 конвейеров на девяти японских заводах корпорации из 14 имеющихся. Выпуск автомобилей приостановят в разные дни в зависимости от модели: например, сборочная линия Lexus LS, IS и RC не будет работать всего один день, на два дня остановят завод, на котором производят Toyota RAV4, а конвейер завода в городе Кюсю, где собирают кроссоверы Lexus NX и UX, будет простаивать шесть дней в течение месяца.

Изначально производственный план на май предусматривал выпуск 750 тысяч автомобилей — 200 тысяч на японских заводах и еще 550 тысяч на зарубежных. В результате корректировки план на следующий месяц снизили на 100 тысяч машин. Неделей ранее агентство Nikkei называло несколько причин сокращения объемов производства: это проблемы с поставками комплектующих из Китая, в котором введены масштабные локдауны из-за антирекордов заболеваемости коронавирусом, а также нарушение логистических цепочек на фоне ситуации на Украине.