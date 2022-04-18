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1 час назад

На трассах «Дон» и М-11 подняли скорость на 20 км/ч

Елена Прошина

С 18 апреля на двух участках платных автодорог М-4 и М-11 подняли скорость на 20 км/ч, вернув ограничения скорости в 130 км/ч. Говорится в сообщении ГК «Автодор» в Telegram-канале.

На трассах «Дон» и М-11 подняли скорость на 20 км/ч
Фото: ТАССТАСС

«Разрешенная скорость на участке 517 — 544 км трассы М-4 «Дон» в обход Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области снова составит 130 км/ч», — говорится в сообщении.

Также уровень максимальной скорости с 110 до 130 км/ч увеличили на трассе М-11 в промежутке от Солнечногорска до Санкт-Петербурга.

Как уточняется, повышение скорости касается легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн. В зимний период для безопасности автомобилистов на этих участках действовало ограничение в 110 км/ч.

Ранее в ГК «Автодор» сообщили, что ремонт на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области планируют завершить до 12 июня. Работы уже ведут на отдельных участках магистрали. Водителей предупредили, что из-за дорожных работ на трассе могут собираться внушительные заторы. Наибольшая интенсивность трафика может составлять до 70 тысяч автомобилей в сутки.

Автоновости,Автодор,
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