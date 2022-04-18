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1 час назад

Great Wall запатентовал в России брутальный внедорожник

Российская Газета

Китайская Great Wall запатентовала в России внешний вид среднеразмерного внедорожника Tank 400.

Great Wall запатентовал в России брутальный внедорожник
Фото: РоспатентРоспатент

Информация об этом содержится в свежей выгрузке базы данных Роспатента.

Прототип Tank 400 впервые представили в апреле 2021 года - на международном автосалоне в Чэнду. Автомобиль имеет пятидверный кузов с брутальным дизайном, отсылающим к классическим внедорожникам 80-90-х годов.

Шасси у Tank 400 - рамное, подвески - пружинные. Передняя подвеска выполнена независимой, задняя - зависимой. О двигателе и коробке передач ничего неизвестно.

В родном для себя Китае Tank 400 начнут производить и продавать в течение 2022 года, когда модель доберется до России и доберется ли - информации пока нет.

Роспатент

Вероятно, патент на этот внедорожник оформили по банальным юридическим соображениям - дабы гарантированно защитить интеллектуальные права на его дизайн на основных крупных рынках.

Автоновости,Роспатент,
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