Tesla урезала список стандартного оснащения электрокаров

Компания Tesla урезала список стандартного оборудования своих моделей, исключив из него провод для подключения машины к стационарной сети для подзарядки, при этом цена электрокаров осталась прежней. Речь идет о кабеле NEMA 5 15, который предназначен для медленной зарядки: он пропускал 1,2 киловатта, что обеспечивало увеличение запаса хода на три-пять километров за час. Обычно этот провод использовался для того, чтобы заряжать электрокар ночью.

Фото: © Tesla © Tesla

Изначально электрокары Tesla по умолчанию комплектовались двумя кабелями, NEMA 14 50 и NEMA 5 15. Первый уже давно исключили из набора и его можно приобрести опционально за 400 долларов, а второй до недавнего времени шел в комплекте с машиной. По словам главы Tesla Илона Маска, кабель для медленной зарядки NEMA 5 15 не пользовался большой популярностью, так что его перевели в раздел аксессуаров, доступных за доплату (цена — 200 долларов).

Издание Electrek обратило внимание на то, что в настоящее время оба аксессуара недоступны для заказа — их нет в наличии.