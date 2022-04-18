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56 минут назад

Tesla исключила провод для зарядки из списка стандартного оснащения электрокаров

Motor.ruиещё 1

Компания Tesla урезала список стандартного оборудования своих моделей, исключив из него провод для подключения машины к стационарной сети для подзарядки, при этом цена электрокаров осталась прежней. Речь идет о кабеле NEMA 5 15, который предназначен для медленной зарядки: он пропускал 1,2 киловатта, что обеспечивало увеличение запаса хода на три-пять километров за час. Обычно этот провод использовался для того, чтобы заряжать электрокар ночью.

Tesla урезала список стандартного оснащения электрокаров
Фото: © Tesla© Tesla

Изначально электрокары Tesla по умолчанию комплектовались двумя кабелями, NEMA 14 50 и NEMA 5 15. Первый уже давно исключили из набора и его можно приобрести опционально за 400 долларов, а второй до недавнего времени шел в комплекте с машиной. По словам главы Tesla Илона Маска, кабель для медленной зарядки NEMA 5 15 не пользовался большой популярностью, так что его перевели в раздел аксессуаров, доступных за доплату (цена — 200 долларов).

Издание Electrek обратило внимание на то, что в настоящее время оба аксессуара недоступны для заказа — их нет в наличии.

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Двумя неделями ранее стало известно, что Tesla отзывает почти 130 тысяч электрокаров из-за критической проблемы: из-за дефекта в работе инвертора заднего электромотора, в случае отказа которого завести машину не удастся. Однако ехать в сервис владельцам не придется, так как проблему можно исправить обновлением «по воздуху».

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