Китайская автокомпания решила завоевать Европу и Америку

Компания Changan Automobile рассказала о своих планах на ближайшие несколько лет, сообщает «Авторевю».

Фото: Changan Changan

Самая амбициозная часть плана — выход на рынки Европы и Северной Америки: компания официально заявила об открытии филиалов в этих региона. Также Changan хочет открыть два или три автозавода за пределами Китая, но в каких странах появятся производства пока не сообщается.

Сейчас Changan Automobile экспортирует машины в некоторые страны Африки, Южной и Центральной Америки, Ближнего Востока, но основным рынком остаётся, конечно, китайский. В прошлом году компания продала 2,3 млн автомобилей под несколькими брендами.