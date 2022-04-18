Китайская автокомпания решила завоевать Европу и Америку

Компания Changan Automobile рассказала о своих планах на ближайшие несколько лет, сообщает «Авторевю».
Самая амбициозная часть плана — выход на рынки Европы и Северной Америки: компания официально заявила об открытии филиалов в этих региона. Также Changan хочет открыть два или три автозавода за пределами Китая, но в каких странах появятся производства пока не сообщается.
Сейчас Changan Automobile экспортирует машины в некоторые страны Африки, Южной и Центральной Америки, Ближнего Востока, но основным рынком остаётся, конечно, китайский. В прошлом году компания продала 2,3 млн автомобилей под несколькими брендами.
В России марка Changan тоже официально представлена, хотя и не проявляет большой активности. В 2021 году китайцы продали 5705 машин на нашем рынке — на 20% меньше, чем годом ранее. Ещё в прошлом году компания обещала привезти в Россию новый кроссовер Changan Uni-K, но в итоге отложила запуск модели.