Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
47 минут назад

Китайская компания Changan решила завоевать Европу и Америку

Wroom.ru

Компания Changan Automobile рассказала о своих планах на ближайшие несколько лет, сообщает «Авторевю».

Китайская автокомпания решила завоевать Европу и Америку
Фото: Changan Changan

Самая амбициозная часть плана — выход на рынки Европы и Северной Америки: компания официально заявила об открытии филиалов в этих региона. Также Changan хочет открыть два или три автозавода за пределами Китая, но в каких странах появятся производства пока не сообщается.

Сейчас Changan Automobile экспортирует машины в некоторые страны Африки, Южной и Центральной Америки, Ближнего Востока, но основным рынком остаётся, конечно, китайский. В прошлом году компания продала 2,3 млн автомобилей под несколькими брендами.

В России марка Changan тоже официально представлена, хотя и не проявляет большой активности. В 2021 году китайцы продали 5705 машин на нашем рынке — на 20% меньше, чем годом ранее. Ещё в прошлом году компания обещала привезти в Россию новый кроссовер Changan Uni-K, но в итоге отложила запуск модели.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители