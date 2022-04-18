ГИБДД назвала самые опасные наркотики

Самыми опасными наркотиками с точки зрения риска гибели водителя в ДТП или получения тяжелых травм являются амфетамины. Такая статистика приводится в аналитическом пособии ГИБДД России за 2022 год (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

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«Идентификация опьянения водителя в результате употребления наркотиков и (или) лекарств имеет важное практическое значение, поскольку их употребление значительно повышает риск возникновения ДТП», — говорится в документе.

Употребление амфетаминов повышает риск летального исхода или получения тяжелых увечий в 5 — 30 раз (по сравнению со статистикой аналогичных травм у трезвых водителей). Кокаин увеличивает такой риск в 2 — 10 раз, опиоиды и каннабиноиды — до 3 раз, следует из документа ГИБДД России.