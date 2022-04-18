Volkswagen обновил кросс-купе Teramont X

В распоряжении китайских СМИ оказались фотографии рестайлингового Volkswagen Teramont X — купеобразной версии обычного Teramont для рынка КНР. В других странах эта модель носит название Atlas Cross Sport. Пока появилась информация только об одной модификации Teramont X с двухлитровым турбомотором на 220 лошадиных сил. К ней позже присоединятся и две другие: базовая с 186-сильной «турбочетверкой» 2.0 и топовая с 2,5-литровым двигателем VR6, развивающим 300 лошадиных сил.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Teramont X впервые дебютировал на автосалоне в Шанхае весной 2019 года, и спустя три года для модели подготовили первый рестайлинг. Портал AutoHome ссылается на базу министерства промышленности КНР, в которой и были обнаружены фотографии обновленного кроссовера без камуфляжа. Судя по снимкам, новинка отличается от дореформенного кросс-купе иная головная оптика и радиаторная решетка другого дизайна. На корме появилась глянцевая панель во всю ширину кузова.

По информации местных журналистов, старт продаж обновленного Teramont X состоится до конца 2022 года. Производство модели организуют на совместном предприятии SAIC Volkswagen.