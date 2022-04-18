России предрекли наплыв дешевых автомобилей из Индии

Ряд иностранных автогигантов сообщили о приостановке поставок машин в нашу страну и разрыве сотрудничества с российскими партнерами. Издание «Автовзгляд» разбиралось, какие машины придут на смену ушедшему автопрому.

В частности, как указывает автожурнал, открываются новые возможности для Индии.

«Tata — это автогигант, который производит вполне современные кроссоверы — Nexon и Harrier, сипотичные легковушки — тот же Altroz — и множество других моделей. К слову, Jaguar и Land Rover, так любимые россиянами, тоже принадлежат индийской «Тате»», — пишет «Автовзгляд».

Также издание напомнило об индийском подразделении Mahindra & Mahindra, которое, в частности, занимается автомобилестроением. Компания, как напоминает журнал, уже пыталась выйти на отечественный рынок, производя на Горьковском автозаводе внедорожники.

«Те самые, рамные и кондовые, которые так высоко ценятся в России. Кстати, в их основе лежат технические решения SsangYong, купленного индусами. Одним словом, вполне себе решение для наших болот. Машины из Индии конструктивно просты, надежны и созданы для плохих дорог и полного их отсутствия», — указывает издание.

Однако самое важное преимущество сотрудничества России и Индии — активное налаживание финансовых и логистических «взаимоотношений», отмечает журнал.

«Дело даже не в стремительно растущем экспорте/импорте и налаженных связях в комплексе ВПК и поставок вооружения. Ключ — в разработке и внедрении внутренней системе платежей, полностью независимой от SWIFT, да еще и в национальных валютах — паре рубль/рупия», — подчеркивает «Автовзгляд».

Журнал указывает на то, что цены на индийские автомобили буду ниже, чем у аналогов. При этом Alto и Dzire от Maruti Suzuki смогут быстро заменить корейских братьев-близнецов Solaris-Rio.