Появились изображения кроссовера Huawei

Производитель смартфонов Huawei расширяет модельную линейку своей автомобильной марки AITO (Adding Intelligence To Auto) — к выходу на китайский рынок готовится большой кроссовер M7, который по габаритам сравним с Audi Q7. Новинка станет второй моделью AITO после среднеразмерного вседорожника M5, который, в свою очередь, был построен на базе Seres SF5. Зато M7 называют первой собственной разработкой Huawei, хотя компания Seres тоже принимала участие в проекте.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Фотографии AITO M7 появились в базе Министерства промышленности КНР, их публикует портал Autohome.com.cn. Из сертификационных документов на модель следует, что ее длина превышает пять метров при ширине в 1,94 метра, высоте 1,77 метра и колесной базе в 2,8 метра. По последнему параметру китайский кроссовер немного уступает Audi Q7, расстояние между колесами которого составляет почти три метра. Для AITO M7 заявлены 20-дюймовые диски и трехрядный салон, рассчитанный на шесть человек (посадочная формула 2+2+2).

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

У M7 гибридная силовая установка, состоящая из бензинового турбодвигателя объемом 1,5 (125 сил), служащий генератором для подзарядки тяговой батареи. В движение автомобиль приводит электромотор собственной разработки Huawei, который развивает 272 лошадиные силы.

Что же касается AITO M5, то он вышел на китайский рынок в конце 2021 года. «Младший» кроссовер тоже гибридный, а его конкурентным преимуществом считают богатое оснащение: модель предлагается с 15,6-дюймовым экраном мультимедийной системы, панорамной крышей, 10,4-дюймовой виртуальной панелью приборов, адаптивными светодиодными фарами, креслами с вентиляцией и функцией массажа, а также с адаптивным круиз-контролем и камерами кругового обзора.