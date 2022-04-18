Страховщики научились отбирать у водителей машины с помощью КАСКО

Рост цен на машины привел к тому, что страховщики могут забрать попавший в ДТП автомобиль по КАСКО, выплатив лишь часть его стоимости. Об этом пишет «Автовзгляд».

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По данным издания, сейчас договор добровольного автострахования «может стать для автовладельца самой настоящей финансовой ловушкой».

«В любом договоре КАСКО оговаривается порог стоимости ремонта машины при ДТП, после которого она считается полностью уничтоженной. У большинства страховых компаний в договорах сказано, что "тоталь" наступает в случае, когда стоимость восстановительного ремонта переваливает за 75% цены автомобиля, которая зафиксирована в полисе», - отмечается в статье.

На руку страховщикам сейчас играет рост цен на машины и на детали для их ремонта, констатирует издание. В качестве примера оно привело полис, в котором указано, что на момент приобретения страховки машина стоила 1,5 миллиона рублей. Одна сейчас рыночная стоимость такого автомобиля оценивается в 3 миллиона рублей.

«В случае ДТП, даже если машина вполне ремонтопригодна, цена ее восстановления сейчас легко может перевалить за 75% от суммы, некогда прописанной в полисе добровольного автострахования. И страховщик в таких случаях говорит автовладельцу, что восстанавливать его авто не будет», - отмечает «Автовзгляд».

Таким образом, у владельца автомобиля есть два пути: получить страховку в 1.5 млн и отдать машину страховой компании, либо ремонтировать автомобиль на собственные средства, потеряв деньги за КАСКО.