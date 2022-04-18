Водородные Hyundai отзывают из-за риска самовозгорания

Компания Hyundai объявила об отзыве автомобилей Nexo 2019 модельного года, оснащенных силовыми установками на водороде. На автомобилях обнаружили опасный дефект: вследствие утечки топлива после заправки машины они загореться. Пока кампания затрагивает только 54 экземпляра Nexo, проданные на территории США. Об отзыве водородомобилей в других странах пока не сообщается, хотя причиной акции стал инцидент, произошедший в Южной Корее.

Фото: Источник Motor.ru Источник Motor.ru

Производитель начал расследование, когда Nexo 2019 модельного года внезапно загорелся на водородной АЗС в Южной Корее. Оказалось, что материал топливного фильтра отсоединился сразу после заправки, что привело к утечке топлива. Когда владелец дотронулся до крышки горловины топливного бака, возникла искра, которая и привела к возгоранию. К счастью, огонь не успел разгореться: противопожарная система на АЗС отреагировала оперативно и быстро потушила пламя.

Несмотря на то, что пока сообщалось только об одном подобном инциденте, Hyundai решил проверить потенциально опасные автомобили. По итогу расследования в компании пришли к выводу, что поставщик применил эпоксидную смолу, хотя в оригинальных фильтрах используется лазерная сварка. В сервисных центрах на Nexo бесплатно заменят дефектные детали или же возместят траты владельцам, которые сделали это самостоятельно.