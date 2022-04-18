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2 часа назад

Водородные Hyundai отзывают из-за риска самовозгорания

Motor.ru

Компания Hyundai объявила об отзыве автомобилей Nexo 2019 модельного года, оснащенных силовыми установками на водороде. На автомобилях обнаружили опасный дефект: вследствие утечки топлива после заправки машины они загореться. Пока кампания затрагивает только 54 экземпляра Nexo, проданные на территории США. Об отзыве водородомобилей в других странах пока не сообщается, хотя причиной акции стал инцидент, произошедший в Южной Корее.

Водородные Hyundai отзывают из-за риска самовозгорания
Фото: Источник Motor.ruИсточник Motor.ru

Производитель начал расследование, когда Nexo 2019 модельного года внезапно загорелся на водородной АЗС в Южной Корее. Оказалось, что материал топливного фильтра отсоединился сразу после заправки, что привело к утечке топлива. Когда владелец дотронулся до крышки горловины топливного бака, возникла искра, которая и привела к возгоранию. К счастью, огонь не успел разгореться: противопожарная система на АЗС отреагировала оперативно и быстро потушила пламя.

Несмотря на то, что пока сообщалось только об одном подобном инциденте, Hyundai решил проверить потенциально опасные автомобили. По итогу расследования в компании пришли к выводу, что поставщик применил эпоксидную смолу, хотя в оригинальных фильтрах используется лазерная сварка. В сервисных центрах на Nexo бесплатно заменят дефектные детали или же возместят траты владельцам, которые сделали это самостоятельно.

Hyundai и Kia засудили из-за чрезмерного расхода моторного масла

Два месяца назад из-за склонности к возгоранию отозвали полмиллиона Hyundai и Kia. В сервис пригласили хозяев Sportage 2014-2016 годов выпуска, а также Kia K900 и Hyundai Santa Fe, которые продали с 2016 по 2018 год на американском рынке. Выяснилось, что машины могут загореться, даже если мотор заглушен.

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