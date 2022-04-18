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1 час назад

Набиуллина выступила против ремонта по ОСАГО подержанными запчастями

Газета.Ru

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что для ремонта в рамках системы ОСАГО не должны использоваться подержанные запчасти, поскольку это приведет к снижению безопасности на дорогах, пишет "Парламентская газета".

Набиуллина против ремонта по ОСАГО подержанными запчастями
Фото: Газета.руГазета.ру

"Сразу хочу сказать, что мы здесь категорически выступаем против использования бывших в употреблении запчастей, потому что это приведет к проблемам безопасности дорог", - приводит издание слова Набиуллиной.

Разрешение использовать бывшие в употреблении запчасти для ремонта по ОСАГО могло бы привести к росту числа угонов машин на запчасти, добавила она.

На прошлой неделе Центробанк предложил изменить порядок расчета стоимости возмещения в рамках системы ОСАГО с учетом цен на аналоги оригинальных запчастей. В пояснительной записке к проекту говорится, что предложения разработаны из-за трудностей с поставками оригинальных запчастей и ценовой неопределенности. Кроме того, документом предусмотрена корректировка показателей трудоемкости кузовного ремонта.

Автоновости,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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