Набиуллина против ремонта по ОСАГО подержанными запчастями

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что для ремонта в рамках системы ОСАГО не должны использоваться подержанные запчасти, поскольку это приведет к снижению безопасности на дорогах, пишет "Парламентская газета".

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"Сразу хочу сказать, что мы здесь категорически выступаем против использования бывших в употреблении запчастей, потому что это приведет к проблемам безопасности дорог", - приводит издание слова Набиуллиной.

Разрешение использовать бывшие в употреблении запчасти для ремонта по ОСАГО могло бы привести к росту числа угонов машин на запчасти, добавила она.