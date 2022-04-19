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35 минут назад

Первые фотографии самой дешевой Lada Vesta NG опубликовали в сети

Южный автомобиль

Паблик Avtograd News опубликовал фотографии упрощенного седан Lada Vesta NG. В этом году популярной модели провели рестайлинг, но из-за антироссийских санкций и дефицита комплектующих продажи обновленной Vesta NG откладываются до сентября.

Появились первые фото самой дешевой Lada Vesta NG
Фото: Avtograd News Avtograd News
Avtograd News

Так, упрощенная Lada Vesta NG значительно отличается от топовой комплектации. Автомобиль лишат легкосплавных колесных дисков. Также у базовой Lada Vesta NG не будет светодиодных противотуманных фар, большого вертикального дисплей мультимедийной системы и атермальных стекол.

Avtograd News

Под капотом будет установлен восьмиклапанный мотор рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. До рестайлинг в минимальной комплектации Lada Vesta оснащалась шестнадцатиклапанным двигателем мощностью 106 лошадиных сил.

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