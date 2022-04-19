Появились первые фото самой дешевой Lada Vesta NG

Паблик Avtograd News опубликовал фотографии упрощенного седан Lada Vesta NG. В этом году популярной модели провели рестайлинг, но из-за антироссийских санкций и дефицита комплектующих продажи обновленной Vesta NG откладываются до сентября.

Фото: Avtograd News Avtograd News

Avtograd News

Так, упрощенная Lada Vesta NG значительно отличается от топовой комплектации. Автомобиль лишат легкосплавных колесных дисков. Также у базовой Lada Vesta NG не будет светодиодных противотуманных фар, большого вертикального дисплей мультимедийной системы и атермальных стекол.

Avtograd News