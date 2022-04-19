В Госдуме предложили изменить сроки оплаты парковки личных авто

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести принцип отложенной оплаты парковки для личных автомобилей. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости» Алексей Куденко/РИА «Новости»

Политик пояснил, что не оплаченная вовремя (в течение пяти минут) по разным обстоятельствам парковка вынуждает добросовестных автовладельцев платить внушительный штраф. Особенно это бьет по карману водителей в Москве и Санкт-Петербурге, где размер такого штрафа имеет увеличенный коэффициент, добавил он.

"В данной связи прошу вас оценить идею об изменении сроков оплаты парковки личных автомобилей в зонах платной парковки в крупных городах нашей страны: целесообразной мерой является внедрение принципа отложенной оплаты до 00:00 текущего дня с момента предоставления услуги", — говорится в обращении Милонова.

Депутат считает, что такая мера избавит водителей от ежедневного "парковочного" стресса и страха получить штраф, а также увеличит денежные поступления и сделает использование парковок удобнее. Ранее сообщалось, что комитет Государственной думы по транспорту подготовил законопроект, предлагающий ограничить использование дорожных камер на российских дорогах. В документе указано, что камеры можно будет ставить в местах, выбранных после аудита безопасности движения, и на аварийно-опасных участках дорог.