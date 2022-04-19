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2 часа назад

В Госдуме предложили изменить сроки оплаты парковки личных авто

Газета.Ruиещё 2

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести принцип отложенной оплаты парковки для личных автомобилей. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В Госдуме предложили изменить сроки оплаты парковки личных авто
Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости»Алексей Куденко/РИА «Новости»

Политик пояснил, что не оплаченная вовремя (в течение пяти минут) по разным обстоятельствам парковка вынуждает добросовестных автовладельцев платить внушительный штраф. Особенно это бьет по карману водителей в Москве и Санкт-Петербурге, где размер такого штрафа имеет увеличенный коэффициент, добавил он.

"В данной связи прошу вас оценить идею об изменении сроков оплаты парковки личных автомобилей в зонах платной парковки в крупных городах нашей страны: целесообразной мерой является внедрение принципа отложенной оплаты до 00:00 текущего дня с момента предоставления услуги", — говорится в обращении Милонова.

Депутат считает, что такая мера избавит водителей от ежедневного "парковочного" стресса и страха получить штраф, а также увеличит денежные поступления и сделает использование парковок удобнее. Ранее сообщалось, что комитет Государственной думы по транспорту подготовил законопроект, предлагающий ограничить использование дорожных камер на российских дорогах. В документе указано, что камеры можно будет ставить в местах, выбранных после аудита безопасности движения, и на аварийно-опасных участках дорог.

Ожидается, что к комплексам можно будет прибегать на выделенных полосах, перекрестках, в местах ведения дорожно-строительных работ, в зонах запрета парковки автомобилей и на пешеходных переходах при любом уровне аварийности.

Автоновости,Виталий Милонов,Денис Мантуров,Госдума,
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