В России могут разрешить автомобильные двигатели класса «Евро-0»

Из-за проблем с поставками комплектующих в Россию в стране могут временно разрешить выпуск автомобилей экологического класса «Евро-0». Как рассказали неназванные источники «Коммерсанта», речь идет об откате к стандарту 1990-х годов.

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По данным издания, выпуск машин класса «Евро-0» разрешен в проекте постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период».

По словам собеседников газеты, автоконцерны уже собрали несколько тысяч машин, не соответствующих действующему стандарту «Евро-5». Послабление хотят распространить на крупные отечественные автоконцерны, а также на производителей полуприцепов и электробусов. К примеру, завод китайского Haval в России не сможет воспользоваться послаблениями.

По действующему регламенту Таможенного союза, выпускать можно только машины класса «Евро-5» и выше. На фоне украинского кризиса Россия осталась без систем управления двигателем Bosch, которые в том числе контролировали мощность и уровень выбросов.

По данным «Коммерсанта», «КамАЗ» уже начал выпускать грузовики «Евро-2», но пока не имеет права их продать.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Свою работу в России приостановили Ford, Hyundai, BMW.