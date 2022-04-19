Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

В России могут разрешить автомобильные двигатели класса «Евро-0»

Мария Иванова

Из-за проблем с поставками комплектующих в Россию в стране могут временно разрешить выпуск автомобилей экологического класса «Евро-0». Как рассказали неназванные источники «Коммерсанта», речь идет об откате к стандарту 1990-х годов.

В России могут разрешить автомобильные двигатели класса «Евро-0»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, выпуск машин класса «Евро-0» разрешен в проекте постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период».

По словам собеседников газеты, автоконцерны уже собрали несколько тысяч машин, не соответствующих действующему стандарту «Евро-5». Послабление хотят распространить на крупные отечественные автоконцерны, а также на производителей полуприцепов и электробусов. К примеру, завод китайского Haval в России не сможет воспользоваться послаблениями.

По действующему регламенту Таможенного союза, выпускать можно только машины класса «Евро-5» и выше. На фоне украинского кризиса Россия осталась без систем управления двигателем Bosch, которые в том числе контролировали мощность и уровень выбросов.

По данным «Коммерсанта», «КамАЗ» уже начал выпускать грузовики «Евро-2», но пока не имеет права их продать.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Свою работу в России приостановили Ford, Hyundai, BMW.

Концерн General Motors принял решение приостановить экспорт автомобилей в РФ и новые оптовые продажи дилерам. Прекратились поставки автомобилей Jaguar Land Rover, Volkswagen, Volvo.

Автоновости,Rover,Land Rover,Jaguar,Hyundai,Volvo,BMW,Volkswagen,Владимир Путин,Коммерсант,Ford,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители