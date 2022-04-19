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1 час назад

В России разрешили выпускать «упрощенные» автомобили

Motor.ru

До февраля 2023 года Россия сможет устанавливать собственные требования к автомобилям, выпускаемым на ее территории. То же касается и других стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Как сообщают «Известия», соответствующие изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» уже приняты и начнут действовать с 25 апреля. Это означает, что производителям официально дали добро на выпуск «упрощенных» машин.

В России разрешили выпускать «упрощенные» автомобили
Фото: © Нетипичный АвтоВАЗ / ВКонтакте© Нетипичный АвтоВАЗ / ВКонтакте

Продажа таких автомобилей будет разрешена только внутри страны, а в другие страны ЕАЭС — Киргизию, Армению, Белоруссию и Казахстан — их можно будет вывозить только при наличии двустороннего соглашения. То, что машина создана в «упрощенном» порядке, будет указано в свидетельстве о регистрации. Также будет вестись учет таких автомобилей для таможни и погранслужбы.

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Поправки в техрегламент приняты для поддержки АвтоВАЗа, УАЗа, КамАЗа и ГАЗа на фоне дефицита комплектующих. Конкретные требования определяет каждая страна отдельно, но скорее всего, им разрешат снизить экокласс двигателей и лишить автомобили систем ABS и ESP, а также подушек безопасности.

АвтоВАЗ начал готовить Lada с подобными упрощениями, не дожидаясь корректировок регламента. По данным источников, уже летом появится Granta без ЭРА-ГЛОНАСС, ABS и ESP, а также без единственной подушки. За ней последует внедорожник Niva Legend, а осенью свет увидит «обрезанная» Vesta. Двигатели таких Lada адаптируют под экостандарт «Евро-2», а систему выпуска лишат датчика кислорода.

КамАЗ, также страдающий от разрыва логистических цепочек, может перейти на упрощенные дизельные моторы без современных систем впрыска и очистки выхлопа. В роли замены рассматривались индустриальная версия мотора Р6 проекта «Тибет», а также V8 КамАЗ-740, разработанный еще в 1970-е годы.

По мнению экспертов, разрешение на сборку радикально оптимизированных моделей впоследствии могут продлить. Также они сомневаются, что машины захотят доукомплектовать упраздненным оборудованием — даже когда ситуация с поставками улучшится.

Автоновости,УАЗ,Lada,ЕАЭС,Автоваз,
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