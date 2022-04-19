Издание L'argus выяснило, что Fiat поделится двигателями с Peugeot, так как обе эти марки теперь входят в концерн Stellantis. Первой моделью, которая получит итальянский мотор, станет 208, но не европейская версия, а та, которая производится в Аргентине и продается в странах Южной Америки. 208-й обзаведется «фиатовским» двигателем семейства Firefly, выпуск которого локализован в Бразилии. По информации французской газеты, моторы Fiat начнут устанавливать на французский хэтчбек в 2023 году с плановым рестайлингом модели.

Фото: © Peugeot © Peugeot

Пока же Peugeot 208 для Южной Америки предлагается со 115-сильным «атмосферником» 1.6 семейства EC5 местной сборки, а также импортным агрегатом PureTech объемом 1,2 литра, который выдает 82 либо 130 лошадиных сил. С обновлением 208-го, которое запланировано на следующий год, гамма пополнится мотором Fiat бразильского производства.

По предварительным данным, речь идет о трехцилиндровом моторе 1.0, который в зависимости от версии развивает 77 или 130 лошадиных сил. Также Peugeot прочат четырехцилиндровый «атмосферник» объемом 1,3 литра на 109 лошадиных сил, который знаком по моделям Fiat Argo, Cronos и Pulse. Не исключено, что французская марка также позаимствует итальянский вариатор, который вытеснит из линейки классический автомат.