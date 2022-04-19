В Подмосковье камеры начали массово выявлять непристегнутые ремни

«Среди молодых водителей нарушителей встречается все меньше. Однако высокая тяжесть последствий ДТП, в которых водители или пассажиры не были пристегнуты, вынуждает нас работать на опережение. Поэтому нами было принято решение о внедрении автоматической фиксации непристегнутого ремня в Московской области», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.