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1 час назад

В Подмосковье камеры начали массово выявлять непристегнутые ремни

Газета.Ruиещё 2

На Подмосковных трассах стали массово внедрять функцию по распознаванию непристегнутых ремней безопасности, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

В Подмосковье камеры начали массово выявлять непристегнутые ремни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видеокамеры, распознающие непристегнутый ремень, расположены на подмосковных трассах с высокой интенсивностью движения: Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Минском, Ярославском, Щелковском, Киевском, Симферопольском шоссе, а также на трассах А-107 и А-108.

«Среди молодых водителей нарушителей встречается все меньше. Однако высокая тяжесть последствий ДТП, в которых водители или пассажиры не были пристегнуты, вынуждает нас работать на опережение. Поэтому нами было принято решение о внедрении автоматической фиксации непристегнутого ремня в Московской области», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По данным пресс-службы ведомства, сейчас на дорогах Подмосковья функционирует 1,5 тыс. дорожных камер. Треть из них может распознавать водителя, который не пристегнул ремень безопасности.

Автоновости,Алексей Гержик,Минтранс РФ,
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