Stellantis приостановит производство на заводе в Калуге

Франко-итало-американский концерн Stellantis объявил о приостановке производства на заводе в Калуге. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.
«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге. Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников», - сказано в сообщении концерна.
Stellantis ранее сообщил о приостановке импорта и экспорта автомобилей из России. Группа управляет заводом по производству легковых автомобилей и коммерческих машин в Калуге в партнерстве с Mitsubishi. В России французская сторона производит среднеразмерные фургоны под брендами Citroen, Opel и Peugeot.
В конце марта генеральный директор Карлос Таварес заявил, что калужский завод, вероятно, будет вынужден остановить производство в связи с сокращением запасов автокомпонентов.
Ранее многие автоконцерны объявили о временной приостановке производства и поставок машин в Россию из-за эскалации конфликта на Украине и проблем с логистикой. Это сделали Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford, General Motors.