Stellantis приостановит производство на заводе в Калуге

Франко-итало-американский концерн Stellantis объявил о приостановке производства на заводе в Калуге. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге. Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников», - сказано в сообщении концерна.

Stellantis ранее сообщил о приостановке импорта и экспорта автомобилей из России. Группа управляет заводом по производству легковых автомобилей и коммерческих машин в Калуге в партнерстве с Mitsubishi. В России французская сторона производит среднеразмерные фургоны под брендами Citroen, Opel и Peugeot.