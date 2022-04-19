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19 минут назад

Stellantis приостановит производство на заводе в Калуге

Лера Букина

Франко-итало-американский концерн Stellantis объявил о приостановке производства на заводе в Калуге. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

Stellantis приостановит производство на заводе в Калуге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге. Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников», - сказано в сообщении концерна.

Stellantis ранее сообщил о приостановке импорта и экспорта автомобилей из России. Группа управляет заводом по производству легковых автомобилей и коммерческих машин в Калуге в партнерстве с Mitsubishi. В России французская сторона производит среднеразмерные фургоны под брендами Citroen, Opel и Peugeot.

В конце марта генеральный директор Карлос Таварес заявил, что калужский завод, вероятно, будет вынужден остановить производство в связи с сокращением запасов автокомпонентов.

Ранее многие автоконцерны объявили о временной приостановке производства и поставок машин в Россию из-за эскалации конфликта на Украине и проблем с логистикой. Это сделали Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford, General Motors.

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