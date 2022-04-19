В Китае возобновили работу заводы Toyota, Volkswagen и Tesla

Предприятии Toyota и Volkswagen, расположенные в Китае, постепенно возвращаются к работе после простоя, введенного по причине ограничений из-за очередной вспышки коронавируса в стране.

После почти 30-дневной паузы готов возобновить работу крупнейший в Китае завод Toyota, расположенный в Чанчуне (провинция Цзилинь). Об этом официально заявляет японский автопроизводитель, уточняя, что сроки полноценного запуска этого предприятия, который ушел на простой еще 14 марта, пока не известны. Также в понедельник возобновил работу завод Volkswagen, расположенный в Чанчуне. Его конвейер был также остановлен в середине марта. Однако завод в Шанхае, которым владеют Volkswagen и SAIC, еще закрыт, и партнеры пока оценивают возможность возобновления его работы.

Как пишет Reuters, также в понедельник Tesla возобновила работу своего завода в Шанхае, который был на простое в течение последних трех недель.

Напомним, что недавно в Китае произошла сильнейшая за последние два года вспышка коронавируса. Из-за этого в крупных городах страны был объявлен строгий локдаун, и десятки миллионов людей были вынуждены уйти на карантин.

Эксперты отмечают, что строгие локдауны в Шанхае и Цзилине привели к остановке многих заводов, а значит, к перебоям с поставками автомобильных комплектующих как раз в тот период, когда мировой автопром испытывает большую потребность в автокомпонентах.

Добавим, что на днях власти Шанхая опубликовали список компаний (всего 666 компаний), которые в ближайшее время могут возобновить работу. Среди них — 40% автомобильных компаний и фирм, которые занимаются поставками товаров для автопрома.