Глава BMW: зависимость от электрокаров может плохо кончиться

"Если кто-то не может купить себе электрокар по какой-то причине, но нуждается в машине, что вы сможете ему предложить в таком случае? Ездить на старой машине до скончания времён? Если вы не предлагаете авто с ДВС, то их выпустит и продаст кто-то другой".