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13 минут назад

Глава BMW - коллегам-производителям: "Бойтесь стать зависимыми от электрокаров"

Российская Газета

Оливер Зипс, возглавляющий концерн BMW, не в первый раз выступает с мнением, противоположной актуальной повестке дня, которая сводится к отказу от ДВС и тотальной электрификации модельного ряда. Топ-менеджер заявляет, что зависимость бизнеса от электрокаров может плохо кончиться.

Глава BMW: зависимость от электрокаров может плохо кончиться
Фото: BMWBMW

Зипс рассуждает: как только появляется новая технология, она доступна ограниченному количеству компаний, которые могут производить по этой технологии продукцию. Зипс привёл в пример электрокары, поставщиком сырья для батарей которых был до недавнего времени Китай.

Ещё одна опасность - конкуренты, которые придут в освободившуюся нишу:

"Если кто-то не может купить себе электрокар по какой-то причине, но нуждается в машине, что вы сможете ему предложить в таком случае? Ездить на старой машине до скончания времён? Если вы не предлагаете авто с ДВС, то их выпустит и продаст кто-то другой".

Также Зипс говорит о том, что компаниям необходимо задуматься о более эффективном производстве, развивать программу переработки и утилизации, так как это поможет сохранить рентабельность бизнеса в условиях высоких цен на энергоносители.

"Сейчас стоимость энергоресурсов находится на пике. Да, это временно. Только вот к прежним ценам нам уже не вернуться", - сказал Оливер Зипс.

Автоновости,BMW,
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