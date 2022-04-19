Новоуренгоец заработал 4 000 руб. за сообщение о нетрезвом водителе

Житель Нового Уренгоя получил денежное вознаграждение в размере 4 тыс. руб. за сообщение о нетрезвом водителе, рассказали в ГИБДД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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В начале января местный житель обратился в дежурную часть ОМВД России и рассказал, что заметил на дороге водителя, который, предположительно, управляет автомобилем в состоянии опьянения. Патрульный экипаж ДПС задержал водителя - в ходе проверки было установлено, что автомобилист был пьян.

"В соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 30 января 2020 года N81-П "О финансировании расходов, связанных с вознаграждением граждан за информирование полиции о правонарушениях и об угрозах общественному порядку" заявителю выплачено денежное вознаграждение в размере 4 тыс. рублей", - сообщили в ГИБДД.