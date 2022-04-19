Новоуренгоец заработал 4 000 руб. за сообщение о нетрезвом водителе

Житель Нового Уренгоя получил денежное вознаграждение в размере 4 тыс. руб. за сообщение о нетрезвом водителе, рассказали в ГИБДД по Ямало-Ненецкому автономному округу.
В начале января местный житель обратился в дежурную часть ОМВД России и рассказал, что заметил на дороге водителя, который, предположительно, управляет автомобилем в состоянии опьянения. Патрульный экипаж ДПС задержал водителя - в ходе проверки было установлено, что автомобилист был пьян.
"В соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 30 января 2020 года N81-П "О финансировании расходов, связанных с вознаграждением граждан за информирование полиции о правонарушениях и об угрозах общественному порядку" заявителю выплачено денежное вознаграждение в размере 4 тыс. рублей", - сообщили в ГИБДД.
С начала года в Новом Уренгое привлекли к ответственности более 80 водителей в состоянии опьянения, более 30 автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования. По вине пьяного водителя было зарегистрировано одно ДТП. Ранее в ГИБДД составили портрет пьяного аварийного водителя.