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59 минут назад

Новоуренгоец заработал 4 тыс. руб. за сообщение о нетрезвом водителе

Газета.Ru

Житель Нового Уренгоя получил денежное вознаграждение в размере 4 тыс. руб. за сообщение о нетрезвом водителе, рассказали в ГИБДД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Новоуренгоец заработал 4 000 руб. за сообщение о нетрезвом водителе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале января местный житель обратился в дежурную часть ОМВД России и рассказал, что заметил на дороге водителя, который, предположительно, управляет автомобилем в состоянии опьянения. Патрульный экипаж ДПС задержал водителя - в ходе проверки было установлено, что автомобилист был пьян.

"В соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 30 января 2020 года N81-П "О финансировании расходов, связанных с вознаграждением граждан за информирование полиции о правонарушениях и об угрозах общественному порядку" заявителю выплачено денежное вознаграждение в размере 4 тыс. рублей", - сообщили в ГИБДД.

С начала года в Новом Уренгое привлекли к ответственности более 80 водителей в состоянии опьянения, более 30 автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования. По вине пьяного водителя было зарегистрировано одно ДТП. Ранее в ГИБДД составили портрет пьяного аварийного водителя.

Автоновости,ГИБДД,
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