BMW собирает данные о поездках своих клиентов

Менеджер проекта BMW 7 серии Кристоф Фагшлунгер в интервью сайту CarSales рассказал, что компания уже три года собирает анонимные данные с клиентских машин. Делается это с согласия покупателей — делиться информацией готовы 80 процентов из них. Используют полученные таким образом данные для разработки нового программного обеспечения и совершенствования ассистирующих систем.

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На сегодняшний день BMW располагается реальными данными о поездах суммарной протяженностью 1,2 миллиарда километров, но к концу года число может увеличиться до двух миллиардов. Эти данные полностью обезличены и в основном содержат информацию об использовании тех или иных бортовых систем. Например, по словам Фагшлунгера, разработчики очень удивились, узнав, что владельцы машин с навигацией Professional до 60 процентов времени ездят с активным круиз-контролем.

Также открытием стала непопулярность функций удержания в полосе и помощи при перестроениях — их доля в общем времени составляет 36 процентов. А ещё некоторые владельцы отключают ассистентов сразу же после покупки машины. Все эти данные хранятся в автомобиле и сгружаются по мобильной сети на сервер в Мюнхене три — четыре раза в день: после того как двигатель заглушен; во время остановки с системой старт-стоп; или, в случае с электромобилями и гибридами PHEV, когда машина заряжается.