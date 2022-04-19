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37 минут назад

Hyundai сделал из «космического» минивэна Staria дом на колесах

Motor.ru

Компания Hyundai представила новую версию Staria — Lounge Camper. Минивэн с футуристичной внешностью дебютировал в виде дома на колесах с подъемной крышей, навесом, надувным матрасом и множеством полезных в поездках аксессуаров, включая москитную сетку и даже разъем для душевого шланга сзади. Для вэна предусмотрели варианты Camper 11 и Camper 4: они различаются количеством сидений и ценой, которая стартует с 49 470 000 вон (3,2 миллиона рублей).

Из «космического» минивэна Hyundai Staria сделали дом на колесах
Фото: © Hyundai© Hyundai

Staria Lounge Camper рассчитан на двух путешественников. В списке оборудования самой дорогой версии есть кухонная зона со скрытой раковиной и холодильником на 36 литров, встроенные боковые ящики и откидной экран развлекательной системы. Также имеются розетки для подключения гаджетов и несколько откидных столиков. Заднюю дверь летом можно оставлять открытой — для этого предусмотрена москитная сетка.

Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai

За 11-местную версию с минимальным оборудованием Hyundai просит 49 470 000 вон или около 3,2 миллиона рублей по текущему курсу. А вот за «роскошную» Staria Lounge Camper 4 с коричневой обивкой сидений и мини-кухней придется выложить не менее 68 580 000 вон (4,4 миллиона рублей). В качестве опции предлагаются полный привод HTRAC и различные пакеты, заметно увеличивающие итоговый прайс.

У однообъемника Staria, который Hyundai приготовила на замену устаревшему H-1, в арсенале уже есть несколько версий — в том числе, грузовой фургон и даже школьный автобус. В феврале минивэн добрался до России в трех вариантах, и сейчас он стоит от 3 249 000 до 5 269 000 рублей. В гамму двигателей входят 2,2-литровый «дизель» CRDi мощностью 177 лошадиных сил и бензиновый агрегат Smartstream 3.5 на 249 сил.

Автоновости,Hyundai,Hyundai,
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