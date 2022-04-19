Камеры в Подмосковье начали фиксировать непристегнутые ремни

Видеокамеры, распознающие непристегнутые ремни безопасности, начали массово внедрять на подмосковных трассах, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Минтранса Московской области.

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Такие камеры расположены на дорогах с высокой интенсивностью движения. Речь идет о Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Минском, Ярославском, Щелковском, Киевском, Симферопольском шоссе, а также на трассах А-107 и А-108.

«Среди молодых водителей нарушителей встречается все меньше. Однако высокая тяжесть последствий ДТП, в которых водители или пассажиры не были пристегнуты, вынуждает нас работать на опережение. Поэтому нами было принято решение о внедрении автоматической фиксации непристегнутого ремня в Московской области», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Отмечается, что в настоящее время в Подмосковье функционирует 1,5 тыс. дорожных видеокамер. Треть из них может распознавать непристегнутый ремень безопасности.

Напомним, в Общественной палате обсуждают новый законопроект о штрафах для пешеходов, велосипедистов и водителей скутеров. Речь идет о фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Для этого предлагается использовать систему распознавания лиц Face ID.