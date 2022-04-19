В России упали цены на новые китайские автомобили

Два китайских автомобильных бренда понизили стоимость новых машин. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Он сравнил актуальные прайс-листы с теми, которые были опубликованы 6 апреля.

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За счет повышения скидок стали доступнее кроссоверы Chery. Для сравнения: в настоящее время скидка на Tiggo 4 составляет 200 тысяч рублей, тогда как раньше ее размер составлял 130 тысяч рублей. Акционные предложения на паркетники Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 дают возможность сэкономить на 100 тысяч рублей больше. Стоимость начальной версии Tiggo 4, самого доступного кроссовера Chery, стартует от 1,7 млн рублей с учетом дисконта.

Exeed (премиум-бренд Chery) повысил скидку на модель LX вдвое - до 300 тысяч рублей. Его цена начинается от 2,7 млн рублей. Благодаря специальным предложениям модели TXL и VX упали в цене на 350 тысяч рублей, тогда как раньше дисконт составлял 170 тысяч рублей.