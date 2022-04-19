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1 час назад

В России упали цены на новые китайские автомобили

Лера Букина

Два китайских автомобильных бренда понизили стоимость новых машин. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Он сравнил актуальные прайс-листы с теми, которые были опубликованы 6 апреля.

В России упали цены на новые китайские автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За счет повышения скидок стали доступнее кроссоверы Chery. Для сравнения: в настоящее время скидка на Tiggo 4 составляет 200 тысяч рублей, тогда как раньше ее размер составлял 130 тысяч рублей. Акционные предложения на паркетники Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 дают возможность сэкономить на 100 тысяч рублей больше. Стоимость начальной версии Tiggo 4, самого доступного кроссовера Chery, стартует от 1,7 млн рублей с учетом дисконта.

Exeed (премиум-бренд Chery) повысил скидку на модель LX вдвое - до 300 тысяч рублей. Его цена начинается от 2,7 млн рублей. Благодаря специальным предложениям модели TXL и VX упали в цене на 350 тысяч рублей, тогда как раньше дисконт составлял 170 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитического агентства «Автостат», в первой половине апреля 2022 года 11 автомобильных компаний, присутствующих на российском рынке, повысили стоимость своей продукции. Большинство из них подняли цены сразу на весь модельный ряд. В частности, ценники вновь скорректировали Audi, Changan, GAC, Geely, Honda, Jeep, Land Rover и Jaguar, Skoda, Volvo, Volkswagen и УАЗ. Автомобили китайской марки Haval поднялись в цене в этот период на 34-60% в зависимости от модели, пикапы Great Wall — на 50-54%. Автомобили Hyundai стали дороже на 6-16%, а BMW — на 12-26%.

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