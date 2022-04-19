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1 час назад

Renault запатентовала альтернативный дизайн нового Logan

Российская Газета

В базе Росстандарта появились изображения седана Renault, в котором угадывается модель Taliant - этот то же третье поколение Dacia Logan, но в интерпретации для турецкого рынка. Долгое время предполагалось, что российский "Логан" будет выглядеть, как Taliant, однако схожесть будет лишь в некоторых элементах.

Renault запатентовала альтернативный дизайн нового Logan
Фото: РосстандартРосстандарт

Известно, что фронтальная часть новых Renault Logan и Sandero для России будет выглядеть совершенно по-другому: не так, как у европейских Dacia, и не так, как у Taliant. Обещают оптику в несколько ярусов. Сзади российский Logan будет аналогичен турецкому: унификацию также подтверждают фото прототипов загадочной модели Renault, сделанные за границей.

По первоначальному плану, выход на рынок бюджетной линейки моделей Renault третьего поколения должен был состояться летом 2022 года, однако ситуация у компании в России не совсем однозначная: производство приостановлено, ведётся поиск инвестора на покупку доли в АвтоВАЗе.

При этом тесты новых Logan и Sandero не останавливаются. Модели созданы на модульной платформе CMF-B (в основе нынешних - архаичная B0), которая в будущем, согласно стратегии "Ренолюция", должна была стать основой для всех новых Lada. Первенцем должна была стать Lada B-класса.

Росстандарт
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