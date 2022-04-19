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2 часа назад

Минтранс отказался отменять систему "Платон"

Газета.Ru

Минтранс России принял решение до февраля 2023 года не поднимать плату за проезд по федеральным трассам с грузовых автомобилей максимальной массой свыше 12 тонн в рамках системы «Платон». Кроме того, ведомство отказалось полностью отменять взимание платы за проезд, сообщает Autonews.ru.

Минтранс отказался отменять систему "Платон"
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Минтрансе пояснили, что собранные средства используются как дополнительный источник финансирования ремонта и содержания автодорог. В том числе для строительства, реконструкции и ремонта искусственных дорожных сооружений.

В случае отмены оплаты проезда, это приведет к выпадению около 40 млрд руб. в год, что не получится компенсировать за счет других источников.

«Отмена системы «Платон» также вызовет риск перехода 1,6 млн транспортных средств, зарегистрированных в системе «Платон», в теневой сектор экономики, что неблагоприятно отразится на деятельности всех отраслей, использующих автомобильные грузоперевозки», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Госдума к лету подготовит законопроект об отмене взимания платы за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным дорогам.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что российские транспортные компании в условиях санкций несут повышенные расходы в связи с обязанностью внесения платы в «Платоне».

«Платон» — система сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным дорогам РФ, которая должна компенсировать вред, причиняемый ими этим трассам.

Автоновости,Минтранс РФ,Госдума,
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