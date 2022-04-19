Представлен кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV

Премьера новой, четвертой по счету электрической модели Mercedes-Benz EQS SUV должна была состояться на автосалоне в Пекине, однако выставку отменили из-за вспышки коронавируса. Так что флагманский кроссовер дебютировал в уже привычном онлайн-формате: новинку показали на фотографиях и видео, рассекретили все характеристики и примерные сроки запуска. Производство стартует в ближайшие месяцы, а у европейских дилеров EQS SUV появится во второй половине 2022 года.

Фото: © Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

Всего год назад Mercedes-Benz представил лифтбек EQS, а теперь семейство пополнилось кроссовером с приставкой SUV. Это уже третья модель немецкой марки, в основе которой лежит модульная платформа EVA, при этом у EQS SUV более универсальный форм-фактор — вместительный кроссовер с посадочной формулой 2+3 либо 2+3+2, который, как отмечают в компании, подойдет как жителям мегаполисов, так и любителям активного отдыха на природе.

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Что касается размеров, то кроссовер на девять сантиметров короче, на три сантиметра шире и на 20 сантиметров выше одноименного лифтбэка. В зависимости от количества мест объем багажника составляет от 645 до 2100 литров либо от 610 до 1770 литров.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

В плане дизайна и технической начинки EQS SUV унифицирован с лифтбеком EQS. Например, у кроссовера та же «заглушка» Black Panel на месте радиаторной решетки с паттерном из трехлучевых звезд, и гамма силовых установок уже знакома. Новинке досталась пневмоподвеска Airmatic, а также полноуправляемое шасси (задние колеса поворачиваются на 4,5 либо 10 градусов).

Для EQS SUV заявлены три модификации. Самая доступная версия EQS 450+ имеет один электромотор мощностью 360 лошадиных сил и задний привод, а на одном заряде батареи она проезжает 660 километров, что делает ее самой дальнобойной в линейке. Полноприводный EQS 450 4Matic с двумя моторами суммарной мощностью в те же 360 сил способен проехать без подзарядки 613 километров. Аналогичный запас хода и у топового Mercedes-Benz EQS 580 4Matic, два электромотора которого развивают суммарно 523 лошадиные силы. Все три версии поддерживают 200-киловаттную зарядку, которая позволяет за 15 минут увеличить запас хода на 250 километров.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Одна из наиболее выделяющихся деталей в салоне — медиакомплекс MBUX Hyperscreen с цифровой панелью общей диагональю 56 дюймов, хотя самым простым версиям положен вариант без пассажирского дисплея и с раздельными экранами приборов и мультимедийной системой. Зато уже в базовой комплектации электрорегулировки есть не только у передних кресел, но и у сидений второго ряда.

В числе другого оснащения заявлены панорамная крыша, четырех- либо пятизонный климат-контроль, проекционный дисплей и пакет вспомогательных систем, включая комплекс полуавтономного вождения Drive Pilot.

Европейские продажи кроссовера запустят во второй половине нынешнего года, цены пока не объявлены. Выпускать EQS SUV будет завод «Мерседеса» в Таскалузе, штат Алабама, параллельно с топливными GLE и GLS. А лифтбек EQS собирают в немецком Зиндельфингене и тайском Тхонбури.