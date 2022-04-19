3D-подсветка и подвижный экран: Hyundai показала салон будущего

Компания Hyundai Mobis, отвечающая в составе Hyundai Motor Group за компоненты и автономные системы, представила концептуальный кокпит. Он получил название COMFI, которое представляет собой аббревиатуру: C означает «комфортный и удобный», O — «оптимизированный», M — «подвижный» (movable), F — «функциональный», а I — «освещенный» (illuminated). Все пять букв описывают различные функции, которыми должен располагать салон будущего в представлении корейцев.

Фото: © HYUNDAI MOBIS GLOBAL / YouTube © HYUNDAI MOBIS GLOBAL / YouTube

За «комфорт и удобство» отвечают единая панель-переключатель на центральном тоннеле и «умный» выдвижной столик со стороны пассажира со встроенной клавиатурой. Также в эту категорию вписался 13-литровый бардачок, открывающийся по параболической траектории.

В «оптимизированные» оборудование включена «шайба» с часами, которую можно перемещать вправо или влево, аудиосистема с тремя поворачивающимися динамиками и покрытие передней панели из натурального дерева, «смягчающее» наполненное электроникой пространство.

Среди «подвижных» элементов числятся выдвижной руль-штурвал, экранчики, показывающие изображение с камер заднего вида, и часть центрального дисплея диагональю 12,3 дюйма. Последнюю можно отдать в пользование пассажиру — в этом случае и пригодится интегрированная в столик клавиатура.

«Функциональность» воплощена в системе вентиляции с безветренным режимом и подсветкой дефлекторов, а также с функцией очистки и ароматизации воздуха. Наконец, определение «освещенный» отсылает к панелям с светящимися 3D-рисунками спереди и в дверных картах.