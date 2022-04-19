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52 минуты назад

Найден гигантский склад запчастей для старых Honda: 90 000 деталей!

Motor.ru

На торговой онлайн-площадке eBay появилось объявление о продаже гигантского склада комплектующих для старых автомобилей Honda. Огромное помещение, которое находится на территории Иордании, выставил на торги бывший дилерский центр японской марки. За многотысячный список деталей продавец планирует выручить 1 800 000 долларов (примерно 143 миллиона рублей по текущему курсу).

Найден гигантский склад запчастей для старых Honda: 90 000 деталей!
Фото: Motor.ruMotor.ru

Согласно описанию, на складе находится 90 129 деталей, состоящие из 14 600 позиций, которые продавец разместил на 288 страницах. Большинство комплектующих предназначены для автомобилей, сошедших с конвейера с 1974 по 2000 год. Кроме того, некоторые элементы подходят для японских моделей производства 2000-2015 годов.

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В ассортименте бывшего дилера Honda присутствуют как мелкие запчасти и расходники, так и крупные детали кузова и технические узлы.

В списке автомобилей, для которых подойдут комплектующие, присутствуют модели Accord, Civic, Prelude, CR-V, а также Jazz, CRX, Pilot, Quintet и Legend разных поколений. За иорданский мегасклад владелец запросил 1 800 000 долларов (примерно 143 миллиона рублей по текущему курсу).

В середине февраля в США выставили на продажу 37 классических внедорожников Land Rover, а также два огромных контейнера с запчастями к ним. За необычную коллекцию, разбросанную по всей стране, продавец запросил 500 000 долларов.

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