Найден гигантский склад запчастей для старых Honda: 90 000 деталей!

На торговой онлайн-площадке eBay появилось объявление о продаже гигантского склада комплектующих для старых автомобилей Honda. Огромное помещение, которое находится на территории Иордании, выставил на торги бывший дилерский центр японской марки. За многотысячный список деталей продавец планирует выручить 1 800 000 долларов (примерно 143 миллиона рублей по текущему курсу).

Фото: Motor.ru Motor.ru

Согласно описанию, на складе находится 90 129 деталей, состоящие из 14 600 позиций, которые продавец разместил на 288 страницах. Большинство комплектующих предназначены для автомобилей, сошедших с конвейера с 1974 по 2000 год. Кроме того, некоторые элементы подходят для японских моделей производства 2000-2015 годов.

В ассортименте бывшего дилера Honda присутствуют как мелкие запчасти и расходники, так и крупные детали кузова и технические узлы.

В списке автомобилей, для которых подойдут комплектующие, присутствуют модели Accord, Civic, Prelude, CR-V, а также Jazz, CRX, Pilot, Quintet и Legend разных поколений. За иорданский мегасклад владелец запросил 1 800 000 долларов (примерно 143 миллиона рублей по текущему курсу).