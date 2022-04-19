Найден гигантский склад запчастей для старых Honda: 90 000 деталей!

На торговой онлайн-площадке eBay появилось объявление о продаже гигантского склада комплектующих для старых автомобилей Honda. Огромное помещение, которое находится на территории Иордании, выставил на торги бывший дилерский центр японской марки. За многотысячный список деталей продавец планирует выручить 1 800 000 долларов (примерно 143 миллиона рублей по текущему курсу).
Согласно описанию, на складе находится 90 129 деталей, состоящие из 14 600 позиций, которые продавец разместил на 288 страницах. Большинство комплектующих предназначены для автомобилей, сошедших с конвейера с 1974 по 2000 год. Кроме того, некоторые элементы подходят для японских моделей производства 2000-2015 годов.
В ассортименте бывшего дилера Honda присутствуют как мелкие запчасти и расходники, так и крупные детали кузова и технические узлы.
В списке автомобилей, для которых подойдут комплектующие, присутствуют модели Accord, Civic, Prelude, CR-V, а также Jazz, CRX, Pilot, Quintet и Legend разных поколений. За иорданский мегасклад владелец запросил 1 800 000 долларов (примерно 143 миллиона рублей по текущему курсу).
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