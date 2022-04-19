ЦОДД рекомендовал водителям сменить зимние шины на летние

Столичный центр организации дорожного движения рекомендовал автомобилистам подумать о смене зимних шин на летние. Об этом сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта Москвы.
"В Москве стабильный плюс, ЦОДД рекомендует водителям задуматься о смене резины на летнюю", - говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание водителей на то, что зимние шины после потепления становятся слишком мягкими. У них плохое сцепление с асфальтом в теплое время года и они быстро изнашиваются. Кроме того, увеличивается расход топлива.
Ранее сообщалось, что в России растут спрос и цены на летние автомобильные шины на фоне сообщений о приостановке работы в РФ крупных производителей шин и об ослаблении рубля.