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2 часа назад

ЦОДД рекомендовал водителям сменить зимние шины на летние

Газета.Ruиещё 1

Столичный центр организации дорожного движения рекомендовал автомобилистам подумать о смене зимних шин на летние. Об этом сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

ЦОДД рекомендовал водителям сменить зимние шины на летние
Фото: РИАРИА

"В Москве стабильный плюс, ЦОДД рекомендует водителям задуматься о смене резины на летнюю", - говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание водителей на то, что зимние шины после потепления становятся слишком мягкими. У них плохое сцепление с асфальтом в теплое время года и они быстро изнашиваются. Кроме того, увеличивается расход топлива.

Ранее сообщалось, что в России растут спрос и цены на летние автомобильные шины на фоне сообщений о приостановке работы в РФ крупных производителей шин и об ослаблении рубля.

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