Компания Henkel уходит из России: почему это плохо для автопрома

Немецкая химико-промышленная компания Henkel объявила о полном прекращении деятельности в России. На территории нашей страны находится 11 заводов бренда, который специализируется на производстве, как моющих средств и косметики, так и химических материалов, предназначенных для использования в производстве транспортных средств. Представители компании подчеркнули, что продолжат поддержку своих российских сотрудников во время постепенно выхода с отечественного рынка.

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В списке основной продукции Henkel присутствуют клеевые материалы, моющие средства, косметика и средства личной гигиены. При этом часть производства бренда нацелена на автомобильную промышленность. В частности, фирма выпускает клеи, герметики и функциональные покрытия, предназначенные для вклейки автомобильных стёкол и установки многокомпонентных кузовных деталей. Предприятия Henkel производят смазочные материалы, очистители, формовочные смазки и другие компоненты для обслуживания и ремонта транспортных средств.

На территории России находится 11 заводов Henkel, которые с 2017 года поставляют свою продукцию на все производства Ford Sollers в нашей стране. Руководство компании приняло решение о полном прекращении деятельности всех российских предприятий в связи со спецоперацией на Украине. При этом все инвестиции в Россию бренд прекратил еще в начале марта. Несмотря на сложную ситуацию, фирма продолжит временно поддерживать своих сотрудников, работающих в России.