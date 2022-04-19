Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
2 часа назад

General Motors окончательно уйдет из России

Елена Прошина

Американский концерн General Motors (GM) готовится окончательно уйти с российского рынка. Как стало известно газете «Коммерсантъ», компания разослала соответствующие сообщения своим партнерам.

General Motors окончательно уйдет из России
Фото: ReutersReuters

Источники издания на авторынке рассказали, что компания также увольняет сотрудников российского офиса, а дилеры уже получили уведомление о прекращении поставок машин и автозапчастей.

Напомним, что после воссоединения РФ с Крымом General Motors свернуло работу в России, а в 2019 году отказалось от совместного с АвтоВАЗом предприятия, таким образом полностью остановив производство на территории страны. После этого организация поставляла из США лишь отдельные дорогие модели Chevrolet и Cadillac.

После начала спецоперации РФ на Украине GM заявило о приостановке экспорта в Россию. После окончательного отказа от поставок General Motors станет первым иностранным автоконцерном, который полностью прекратил свою работу в РФ.

Автоновости,Cadillac,Chevrolet,Автоваз,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители