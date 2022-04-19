General Motors окончательно уйдет из России

Американский концерн General Motors (GM) готовится окончательно уйти с российского рынка. Как стало известно газете «Коммерсантъ», компания разослала соответствующие сообщения своим партнерам.

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Источники издания на авторынке рассказали, что компания также увольняет сотрудников российского офиса, а дилеры уже получили уведомление о прекращении поставок машин и автозапчастей.

Напомним, что после воссоединения РФ с Крымом General Motors свернуло работу в России, а в 2019 году отказалось от совместного с АвтоВАЗом предприятия, таким образом полностью остановив производство на территории страны. После этого организация поставляла из США лишь отдельные дорогие модели Chevrolet и Cadillac.