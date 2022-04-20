Ремонт вместо замены: по каско перестанут ставить на авто новые запчасти

Как выяснила «Газета.Ru», впервые страховщики в рамках договоров каско вводят ремонт поврежденных в ДТП деталей вместо замены их на новые автокомпоненты. На новый принцип взаимоотношений уже перешел «Ингосстрах». Готовится к этому и «РЕСО-Гарантия». Клиентам, которые не согласятся на рихтовку, предложат ждать поставок запчастей или взять компенсацию рублями. Такой подход резко снижает актуальность каско как средства защиты машины от последствий аварии, убеждены эксперты.

Фото: Наталья Горшкова/РИА «Новости» Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Страховая компания «Ингосстрах» сообщила своим клиентам, что теперь поврежденные в ДТП детали клиентам будут чаще восстанавливать, а не заменять на новые.

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«В связи со сложившейся ситуацией нами было достигнуто соглашение с большинством дилерских центров о преимущественном ремонте повреждённых деталей вместо их замены с сохранением дилерской гарантии на все работы», — говорится в письме, которое получили клиенты страховой компании (есть у «Газеты.Ru»).

В «Ингосстрахе» пояснили, что разосланное уведомление касается, прежде всего, ремонта автомобилей, застрахованных по каско.

«Ремонт поврежденных кузовных элементов с соответствующей гарантией был доступен дилерским центрам и раньше, но в ряде случаев отсутствовала экономическая целесообразность такого ремонта,

— сказал «Газете.Ru» руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. – В настоящее время стоимость запасных частей у автомобильных дистрибьюторов возросла на 30-50%, многие детали стали недоступны из-за логистических сбоев».

Предложить пострадавшим в ДТП автомобилистам такой вариант восстановления готовы и в страховой компании «РЕСО-Гарантия».

«Будем обсуждать с клиентами, что им сейчас важнее – починить машину и как можно скорее вернуться к ее эксплуатации, либо ждать поставку оригинальных запасных частей,

— сообщил в беседе с «Газетой.Ru» замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. — Если дилеры готовы отремонтировать деталь вместо замены, и это существенно ускорит восстановление автомобиля – мы предложим такой вариант нашим клиентам».

По словам Виталия Княгиничева из «Ингосстраха», в случае, если владелец автомобиля не согласен с ремонтом детали, он вправе либо подписать соглашение о продлении ремонта на срок поставки детали, либо сменить форму возмещения на денежную. В новых обстоятельствах поставки запчастей затягиваются: если 2-3 месяца назад заказ из ЕС приходил на склад дистрибьютора в течение 10-15 дней, то сегодня срок поставки может составлять и 50, и 60 дней, при этом гарантии самой поставки нет, приводит пример он.

«Только за март стоимость запасных частей по популярным маркам выросла более чем на 20%. Для популярных машин запчасти все еще есть на складах импортеров, для более эксклюзивных – сроки поставки, по понятным причинам, увеличились,

— добавляет Игорь Иванов из «РЕСО-Гарантии».

В «Ингосстрахе» рост среднего убытка (стоимости восстановления машины по страховому случаю) оценивают в 30-40% по разным брендам, с учетом подорожания запчастей и расходных материалов. Другие страховщики не ответили на вопросы «Газеты.Ru» об аналогичных мерах, но источник издания в одном из крупных московских страховых брокеров сообщил, что

такая же ситуация по договорам каско в части компенсации при ДТП почти по всем компаниям.

При таком подходе каско теряет смысл – обеспечить автовладельцу восстановление автомобиля в случае ДТП, убежден вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Каско абсолютно теряет актуальность, потому что совершенно непонятно, зачем человеку получать на свою машину несколько килограммов шпатлевки при восстановлении кузовных деталей, — отмечает Шапарин в беседе с «Газетой.Ru». –

Кроме того, по каско страхуют в основном новые автомобили, среди которых очень много машин с алюминиевыми деталями, которые не восстановить».

Такие машины окажутся вне компенсации, и их владельцы будут вынуждены обращаться в суды, чтобы взыскать со страховых компаний рыночную стоимость запчастей, добавляет он. Облегчить ситуацию с восстановлением поврежденных в ДТП машин может помочь параллельный импорт деталей.

Способы ремонта определяются в ходе оценки повреждения страховщиком или уполномоченной им оценочной компанией, при этом автовладелец вправе оспорить качество проведенных работ, указывает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Дело не в методах ремонта, а в качестве. Если ремонт будет некачественным, претензии нужно предъявлять страховой компании, потому что она организовывает ремонт и за него отвечает, — объясняет Радько «Газете.Ru». –

Однако в случае утраты товарной стоимости автомобиля в рамках договора каско часто оговаривается, что она не входит в стоимость возмещения».