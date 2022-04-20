General Motors опроверг сообщения об окончательном уходе из России

Концерн General Motors назвал «продлением приостановки деятельности» решение свернуть импорт машин и работу в России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании.

«В связи с кризисом в Украине и соответствующих американских и международных санкций, Дженерал Моторс принял решение о расширении мер по остановке операционной деятельности в России.

GM приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России 28 февраля», — говорится в заявлении General Motors.

Американский автоконцерн принял решение продлить остановку деятельности в России с учетом продолжающегося ухудшения ситуации, подчеркнули в GM.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на свои источники, что компания General Motors готовится окончательно покинуть российский рынок, уведомила дилеров о прекращении поставок автомобилей и запчастей, а также сокращает сотрудников своего московского офиса.