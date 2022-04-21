Оплаченные россиянами авто Chevrolet и Cadillac застряли в Европе

Autonews.ru выяснил, что с заказанными и оплаченными автомобилями Chevrolet и Cadillac возникли проблемы — российские дилеры не могут получить машины, потому что те застряли в Европе, а уже ввезенные в Россию машины не выдают со склада импортера. По словам источника, знакомого с ситуацией, запрет на выдачу машин ввел сам автопроизводитель. Причем это произошло еще до того, как General Motors объявил о полном уходе с российского рынка.

Фото: © GM © GM

Эксперт, на которого ссылается издание, приводит в пример ситуацию, которая возникла у одного из российских клиентов GM. Он оплатил автомобиль (какой именно марки — не уточняется), машина была отправлена в Россию, но застряла в Европе. «Бренд категорически запретил отдавать дилерам даже оплаченные автомобили, — рассказал собеседник Autonews.ru. — Часть стоит закрытой на складах импортера в России, но доступа к ним нет». Он добавил, что в случае, если автомобили, за которые уже внесена предоплата, не доберутся до автосалонов (а такая вероятность высока), клиенты имеют право потребовать от дилера возврат суммы.

Между тем, официальные дилерские центры Chevrolet и Cadillac продолжают обслуживать автомобили, хотя с гарантией ситуация до конца неясна. «Пока у нас нет информации на 100 процентов, что будет с гарантией. На данный момент ничего не изменилось, по гарантии на ремонт к нам приезжают и мы его проводим», — сообщил изданию менеджер одного из дилерских центров марок, входящих в GM.